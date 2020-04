Pesquisa: nove de cada 10 brasileiros aderiram ao isolamento social

A vida por um fio na porta de hospital em Manaus

Uma pesquisa divulgada hoje pelo Ministério da Saúde mostra que nove de cada dez brasileiros disseram ter aderido ao isolamento social.

Oito de cada dez passaram a lavar as mãos regularmente com água e sabão ou usar álcool em gel. As mulheres mais do que os homens, por sinal. e seis de cada dez adotaram práticas complementares de saúde, como não compartilhar objetos de uso pessoal e trocar de roupa quando chega em casa.

Por último, a pesquisa mostra que a televisão é o meio de comunicação mais acessado na busca por informações da pandemia. Depois, vem internet e redes sociais; rádio; jornais ou revistas impressas e os canais oficiais do Ministério da Saúde.