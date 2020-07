Manaus é a segunda cidade com mais traições durante a pandemia

A ‘LISTA DOS 8’ e o impeachment do governador Wilson Lima

Manaus ocupou o segundo lugar em uma pesquisa que apontou as cidades brasileiras mais adúlteras no período da pandemia. Brasília ficou em primeiro no top 5 da lista, seguido de São Paulo, Goiânia e Campo Grande.

De acordo com o Metrópoles, o ranking foi feito pela plataforma de relacionamentos extraconjugais Ashley Mdison e baseado em cadastros entre os duas 21 de março e iniciou de julho.

Ainda segundo a publicação São Paulo é o estado mais infiel com cinco cidades entre as 20 listadas.