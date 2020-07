Pesquisa brasileira apresenta primeiro medicamento que pode ser capaz de eliminar HIV

Wilson Lima e a solidão do Poder

Pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) apresentaram nesta terça-feira (7) o estudo que mostra a remissão do HIV em um paciente que tomou o coquetel novo contra a doença há 2 anos.

Segundo a agência Reuters, o homem de 34 anos foi diagnosticado com HIV em 2012 e foi tratado com terapia antirretroviral reforçada com outras substâncias e adição de um medicamento chamado nicotinamida.

O tratamento foi interrompido após 1 ano e depois de 11 meses sem o coquetel, o homem continua sem detectar a doença nas células e no exame de anticorpos.

Apesar do resultado promissor, o médico do Instituto de Saúde da Itália, Andrea Savarino, que liderou o teste, disse que outros pacientes soropositivos também foram tratados com o coquetel, mas não tiveram os mesmos resultados positivos.

A esperança pela cura do HIV cresceu nos últimos anos após dois casos de remissão da doença. Nos dois casos, os pacientes foram tratados com transplantes de medula considerados altamente arriscados.