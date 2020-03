Pernambuco anuncia o 1º caso de cura clínica da Covid-19

O dia de amanhã com o Covid -19

O primeiro caso de cura clínica de uma paciente com Covid-19 foi anunciado na tarde desta sexta-feira (10) em boletim divulgado pelo governo de Pernambuco.

A paciente é uma mulher de 66 anos que, ao lado do marido, foi um dos primeiros casos confirmados no Pernambuco, e estava internada em um hospital particular do Recife.

"A mulher com cura clínica está internada, mas já tem condições de alta. O esposo dela e os outros oito pacientes estão internados. Três estão na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas estão todos estáveis”, declarou o secretário de Saúde do estado, André Longo.

Em contrapartida, o governador do Pernambuco decretou estado de calamidade pública, e o número de casos confirmados no Estado subiu de 28 para 31 nesta sexta-feira. Os que não estão internados estão em isolamento domiciliar.