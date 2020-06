Pedro Cruz, neto do patrono da Fundação Fiocruz morre de Covid-19 no Rio

Globo repete Bolsonaro e enterra jornalismo

Pedro Oswaldo Cruz, 79, neto do médico cientista patrono da Fundação Oswaldo Cruz, mais conhecida como Fiocruz, morreu no Rio de Janeiro, na noite desse sábado (6), em decorrência de complicações da Covid-19.

O fotógrafo estava internado desde o dia 14 de maio e somado a doença tinha uma série de outros problemas de saúde que agravaram muito o seu estado. De acordo com a cunhada dele, Pedro sofria com uma infecção bacteriana, fazia hemodiálise e chegou a fazer uma traqueostomia horas antes de falecer.

Sua esposa, Maria Christina Mangia Oswaldo Cruz, 74, também foi infectada com a doença e chegou a ser internada, mas evolui bem na recuperação e recebeu alta para terminar o tratamento em casa.

Pedro será enterrado na segunda-feira (8), em um jazigo tradicional da família, no Cemitério São João Batista, no Rio. A Fundação ao qual se dedicou o avó dele, Oswaldo Cruz completou 120 anos no último dia 25 de maio e é uma das mais importantes do país na área da saúde.