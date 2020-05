PEC apresentada no Senado propõe unificar eleições; entenda

O gemido da cama no confinamento

Foi apresentada no Senado na quarta-feira (20), a PEC 19/20, que introduz dispositivos ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a fim de tornar coincidentes os mandatos eletivos. Segundo a proposta, o mandato dos prefeitos e dos vereadores eleitos em 2016 terá a duração de seis anos.

Com isso a partir de 2022, as eleições para presidente, governadores, prefeitos, senadores, deputados e vereadores passariam a ser gerais.

Assinada por 27 senadores, foram considerados

na PEC três objetivos:

1) Dar segurança jurídica ao pleito eleitoral municipal previsto para este ano, mas que deverá ser adiado em razão da pandemia;

2) Aproveitar os recursos destinados à justiça eleitoral na organização do pleito de 2020 para o combate ao coronavírus;

3) Unificar definitivamente as eleições municipais com os pleitos estaduais e federais, de modo a economizar na organização pela Justiça eleitoral e no fundo partidário.

Confira o documento completo: