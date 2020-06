Pazuello vira piada na web após gafe sobre Norte e Nordeste

A onda que ameaça derrubar Bolsonaro

O ministro-interino da Saúde Eduardo Pazuello foi motivo de piada nas redes sociais após uma gafe durante coletiva, nesta terça-feira (9). Tudo começou quando o general disse que “as regiões Norte e Nordeste são mais ligadas ao inverno do hemisfério norte”, se referindo ao efeito da pandemia da Covid-19.

A lógica do ministro, porém foi equivocada, já que o inverno no Norte e no Nordeste começa em junho, enquanto o Hemisfério Norte está entrando no verão. No vídeo, ele dá a entender que o inverno no Norte e Nordeste aconteceria entre dezembro em janeiro, mas nessa época são registradas as mais altas temperaturas no Brasil.

A Floresta Amazônica em dezembro segundo Pazuello pic.twitter.com/OrCpA77Aqo — maumau (@MaurilioBarbosa) June 9, 2020

"O Norte e Nordeste foram mais atingidos pelo coronavírus porque estão influenciados pelo inverno do Hemisfério Norte”.

Teresina - Piauí do General Pazuello pic.twitter.com/hZvFNXTDzP — D.ni.z (@Dnisee2) June 9, 2020