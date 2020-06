Pastor é detonado ao dizer que esposa loira se destacou em meio a fiéis 'morenos': 'encardidos e sujos'

CPI da Saúde parou, mas já abriu a Caixa de Pandora e revelou seus demônios

O casal de pastores Rodrigo Santos e Jéssica Maciel está sendo fortemente criticado nas redes sociais após protagonizar um vídeo com falas racistas. Durante a transmissão ao vivo, o pastor conta como conheceu a esposa, afirmando que ela se destacou por ser loira em meio a fiéis de pele mais escura.

"Pra quem é de Toledo (PR) e sabe… a Igreja Batista do Calvário fica na Vila Pioneira, que é uma região mais pobre, né? E na Pioneira a gente não via loira, né? Como a minha esposa, e quando ela veio pro culto, tipo, destacou, porque o pessoal [da igreja] é tudo assim mais classe pobre, mais moreninho, meio encardido, um povo meio sujo… mas ela veio e essa aí é da Zona Norte, zona mais nobre da cidade…”, afirmou o pastor, enquanto a esposa ria.

O vídeo foi apagado das redes sociais dos pastores, mas não antes de viralizar nas redes sociais, com fortes críticas às atitudes racistas.

Em nota, a Primeira Igreja Batista do Calvário, em Toledo, afirmou que não compactua com as falas dos pastores.