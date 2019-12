Partido Comunista do Brasil quer mudar de nome e usar cores verde e amarela

O Partido Comunista do Brasil (PCdoB) quer alterar a sua marca para as eleições presidenciais de 2020, segundo informação do site Metrópoles. O termo ‘Partido Comunista’ deve ser substituído pela marca “Movimento 65”, destacando o número da legenda.

Segundo o site, a mudança gerou forte discussão dentro do partido. A intenção era mudar o nome e extinguir o uso da sigla PCdoB, mas houve resistência interna de seus filiados. O que levou a adoção do nome fantasia.

O partido também deve abandonar o uso do vermelho como cor predominante e adotar o verde e amarelo. Os símbolos da “foice e o martelo” também serão deixados de lado. A intenção do PCdoB é ter uma identidade visual que faça frente ao movimento do presidente Jair Bolsonaro.

Representante nega mudanças

A ex-presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE), Carina Vitral (PCdoB-SP) se manifestou sobre a matéria do site Metrópoles e negou a intenção do partido adotar nome fantasia excluindo o uso da sigla PCdoB. De acordo com declaração cedida ao jornalista William De Lucca, do site Brasil 247, neste sábado, a representante disse que o nome “Movimento 65” deve ser usado numa campanha para atrair novos filiados em 2020.

Não haverá extinção da sigla, nem uso das cores verde e amarelo ou abandono do uso da foice e o martelo, segundo Carina Vitral.