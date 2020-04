Pará tem aumento de casos por coronavírus e população segue descumprindo isolamento

Os sinos dobram e governo do Amazonas não escuta

A população paraense ainda descumpre medidas de isolamento e o grande número de pessoas nas ruas é constante, em paralelo o número de casos do novo coronavírus aumentam no Estado. A Secretaria de Estado de Saúde do Pará (Sespa) atualizou, nesta segunda-feira (6), para 102 casos confirmados da Covid-19, com a maioria em Belém.

O Estado já possui sua primeira morte confirmada, uma mulher de 50 anos. A crescente dos casos do Pará começam a ser comparados ao Amazonas, estado vizinho, que já possui 417 casos e 16 mortes por coronavírus, com a maioria em Manaus.