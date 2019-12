Papail Noel ‘resgata’ família que ficou ilhada após temporal

Uma mulher e suas duas filhas passaram por um perrengue na segunda-feira (23). Após fazerem as compras de Natal em um shopping do Rio, a família não conseguia pegar nenhum táxi no local, porque a via estava alagada após um forte temporal que atingiu a cidade.

De acordo com um portal do Grupo globo, após um bom tempo de espera, as três finalmente conseguiram encontrar um veículo livre, ao olharem para o volante, perceberam que quem conduzia era o Papai Noel: “Foi um milagre de Natal, fomos resgatadas pelo Papai Noel”, riu uma das meninas, ao contar a história.

A foto foi postada nas redes sociais e viralizou.