Papai Noel de shopping é preso suspeito de mostrar vídeos de sexo às crianças

Um homem de 67 anos que trabalhava como Papai Noel foi preso nesta sexta-feira (20), suspeito de mostrar vídeos pornográficos para duas meninas de 12 e 11 anos. O caso aconteceu dentro de um shopping, em São José dos Campos, em São Paulo.

Conforme o UOL, as crianças estavam comprando sorvete quando decidiram se aproximar do Papai Noel. Nesse momento, o suspeito teria mostrado vídeos pornográficos para as duas, oferecido dinheiro para elas comprarem um lanche, além de ter pedido o número do celular da menina mais velha. Ela recusou e ligou para a irmã relatando o que havia acontecido.

Ainda de acordo com a publicação, os seguranças do shopping foram acionados e levaram o Papai Noel para uma área reservada até a chegada da polícia. Ao ser questionado, ele informou que estava apagando os vídeos do celular quando as meninas se aproximaram e viram o conteúdo no aparelho. Em relação às denuncias de que ele teria oferecido dinheiro e pedido o numero de uma das vítimas, o suspeito confirmou que ofereceu dinheiro para elas comprarem o lanche, mas, segundo ele, pediu o número de seu celular apenas para que ela pudesse devolver a quantia depois.

O celular do homem foi apreendido e segundo a direção do shopping, ele foi afastado de suas atividades. O caso foi registrado como divulgação de cena de estupro e imagens de nudez, sexo e pornografia.