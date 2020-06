Países que já haviam controlado casos de Covid-19 voltaram a ter surtos

O prefeito que Manaus vai escolher

Vários países que já haviam achatado a curva de contaminação do coronavírus voltaram a se assustar com o aumento de casos após flexibilização do isolamento social.

Os infectados, segundo autoridades da Organização Mundial da Saúde (OMS), já haviam voltado a aglomerações religiosas, de lazer, ou em locais fechados, como clubes noturnos ou dormitórios.

A cidade de Seul, na Coréia do Sul, está passando por uma segunda onda, provavelmente resultantes de um feriado comemorado em maio.

"Neste momento, há muitos países que tiveram sucesso em combater a transmissão, levando-a um nível baixo, e que agora estão começando a ver um aumento de casos", disse Maria Van Kerkhove, epidemiologista e principal autoridade técnica da OMS para a pandemia, citando a Coreia do Sul como uma delas. Ela não chegou a falar em segunda onda.

"Qualquer oportunidade que o vírus tiver de se instalar, ele aproveitará", finalizou, fazendo um apelo aos países para "darem tudo de si" a fim de isolar esses casos e evitar nova transmissão comunitária.