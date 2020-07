Pai é impedido de visitar filha por frequentar festas durante pandemia

Wilson Lima, culpado ou inocente ?

Uma decisão da Justiça proibiu o pai de um menina de 2 anos a visitá-la durante a pandemia. O caso aconteceu na última segunda-feira, em Minas Gerais.

Segundo o Bhaz, as visitas foram suspensas após a mãe da criança descobrir que o ex-companheiro estava frequentando festas e não respeitando o distanciamento social e não respeitando as recomendações médicas para evitar a Covid-19.

Ainda conforme apurações do Bhaz, o advogado da mãe da menina, informou que com liminar concedida pelo desembargador, o pai da menina está proibido de ter contato com ela, enquanto durar a pandemia do novo coronavírus. “A liminar suspende provisoriamente as visitas do pai para a filha, enquanto durar as exigências deste estado de emergência decretado”, explicou o advogado.

O pai da menina ainda não foi intimado pela Justiça e também não foi notificado da decisão, no entanto, já está sabendo da proibição. A liminar foi concedida em segunda instância e cabe recurso do homem.