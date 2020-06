Pagamento da 3º parcela do auxílio emergencial começa a partir deste sábado

JP aponta Pollake como eminência parda do governo Wilson Lima

A Caixa Econômica Federal anunciou nesta sexta-feira (26) o calendário para o depósito e saque da terceira parcela do auxílio emergencial e de lotes residuais da primeira e segunda parcelas. Os valores serão depositados a partir deste sábado (27) e vão até o dia 4 de julho.

Somente a partir do dia 18 de julho é que os beneficiários do auxílio emergencial poderão sacar o valor em espécie e será disponibilizado por grupos de acordo com o mês de nascimento, seguindo o modelo dos depósitos.

Confira os calendários de depósito e saque:

Terceira parcela, apenas depósito em poupança digital.

Foto: Reprodução/Agência Brasil

Para sacar em espécie o benefício, o calendário de saques para a 3ª parcela começa a partir do dia 18 de julho. Confira abaixo:

Foto: Reprodução/Agência Brasil