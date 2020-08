Padre embriagado é detido ao ser flagrado fazendo 'zigue-zague' em avenida

Um padre foi detido na noite de ontem (8) após ter sido flagrado dirigindo em ‘zigue-zague’ e não ter obedecido a ordem de parada da Guarda Municipal em uma avenida de Blumenau, em Santa Catarina.

Segundo um site do grupo Record, o padre, que estava dirigindo um Volkswagen Jetta trafegando pela BR-227, não obedeceu a ordem de parada. Durante a abordagem, já em outro bairro, disse que não percebeu o sinal da viatura e confessou que teria bebido vinho. Ainda segundo apuração, foi constatado no bafômetro 0.98 mg de álcool por litro de ar, quase três vezes acima do limite permitido.

O sacerdote foi encaminhado para a Delegacia de Delitos de Trânsito (DEDETRAN) e responderá pelo crime de embriaguez ao volante.