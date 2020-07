Pacientes graves de Covid-19 podem transmitir vírus por até 3 semanas, aponta OMS

Retomada das aulas no Amazonas é medida de alto risco

Pacientes em casos graves de Covid-19 podem transmitir a doença por até três semanas após início dos sintomas, enquanto pacientes com a forma leve ou moderada transmitem em até nove dias. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira (29) pela líder técnica da resposta ao coronavírus da Organização Mundial da Saúde (OMS), Maria Van Kerkhove.

Os dados são fundamentais para identificar o tempo necessário que alguém precisa ser isolado, para evitar a proliferação do vírus. Maria Van destaca que embora pacientes que apresentam a forma grave da doença transmitam por mais tempo, eles já estão nos hospitais e isolados.

Ao falar sobre o teste PCR, coletado por cotonete no nariz e garganta, a líder da OMS alerta que o resultado pode dar positivo por um longo período de tempo. "Mas isso não significa, necessariamente, que essas pessoas são infecciosas, que podem transmitir o vírus para outros", explicou. Ela reiterou sobre as recomendações do isolamento social para conter o aumento no número de casos da doença.

De acordo com o site UOL, a pesquisa referente aos casos graves está em pré-print - ou seja, não foi revisada por pares.