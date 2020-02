Paciente surta, arranca pedaço de rosto de médico com mordida e quebra portas de hospital

Um paciente de 22 anos foi detido após agredir dois médicos e ainda quebrar portas do pronto-socorro da Santa Casa de Araçatuba, na noite de domingo (16). Segundo a Santa Casa, um dos médicos foi agredido com mordida e teve parte do rosto arrancada.

Segundo um site de notícias do Globo, a assessoria da Santa Casa disse que o paciente deu entrada na Unidade de Urgência e Emergência para cuidar de um ferimento no braço ocorrido. Conforme relatado de seus acompanhantes, o ferimento foi causado durante um churrasco.

Uma médica plantonista foi avaliar o ferimento, quando o paciente a empurrou e a jogou no chão. Na sequência, outro médico foi ajudá-la, mas acabou sendo agredido com uma mordida no pescoço. De acordo com o hospital, o homem apresentava sinais de embriaguez.

Ainda segundo a Santa Casa, o homem passou a correr dentro da unidade, quebrou a porta do banheiro da recepção e agrediu um paciente. Ele foi contido e encaminhado pela Policia Militar ao plantão policial.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem alegou à polícia que o médico o teria xingado e, por isso, "perdeu a cabeça". Ele foi autuado por lesão corporal e dano, e será investigado em liberdade.

O médico que sofreu a mordida e teve parte do rosto arrancada, não teve, por milímetros, a veia jugular, conhecida por ser a principal por drenar o sangue, atingida durante a agressão, segundo a assessoria da unidade hospitalar.

Conforme a unidade hospital, o médico agredido passará por exame de corpo de delito no IML. A administração da Santa Casa de Araçatuba e a direção clínica ressaltaram que estão tomando as providências legais em relação à responsabilização criminal e civil em relação ao caso.