Paciente com coronavírus no Brasil tem piora no quadro respiratório, dizem médicos

Drauzio Varella, ‘Suzy’ e o capitão Bolsonaro

A paciente de 52 anos que foi diagnosticada com o novo coronavírus no Distrito Federal teve uma piora no quadro respiratório e está em estado grave e instável. As informações foram divulgadas pela Secretaria de Saúde do DF em boletim nesta terça-feira (10).

Segundo um site de notícias do Globo, a mulher segue internada em isolamento na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional da Asa Norte (Hran). Ela respira com ajuda de aparelhos, apresenta febre alta e também tem suporte hemodinâmico para ajudar na circulação sanguínea.

De acordo com a Secretaria de Saúde, o quadro da paciente foi agravado por outras doenças relacionadas que ela já possuía. A pasta afirma que ela recebe "cuidados intensivos da equipe multidisciplinar e de todo suporte técnico-científico".

A mulher é o primeiro caso confirmado da doença na capital e a primeira ocorrência grave de infecção pelo vírus no país.

A mulher passou a exibir sintomas após uma viagem ao Reino Unido e à Suíça. Ela retornou à capital em 26 de fevereiro e procurou um hospital particular em 4 de março, apresentando febre, tosse e secreções.

Na madrugada de sexta-feira (6), ela foi transferida para o Hran, unidade de referência para o tratamento do vírus.

Antes de desembarcar no DF, a mulher fez uma parada em São Paulo. Segundo a Secretaria de Saúde, ela não usou máscaras durante os voos. Os passageiros que sentaram nas fileiras próximas à paciente serão monitorados.