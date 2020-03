Paciente com coronavírus está internado em estado gravíssimo no Rio de Janeiro

Bolsonaro não é um homem mau

Um homem de 60 anos está internado em estado gravíssimo no Rio de Janeiro após contrair o coronavírus. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado a vítima está entubada e respira com a ajuda de aparelhos.

O órgão também informa que o homem não está internado na rede pública, mas não divulgou o nome do hospital e nem deu entrou em detalhes sobre como ele teria contraído o vírus.

Além do idoso, outra mulher no Distrito Federal está na mesma situação, ela permanece há mais de cinco dias na UTI. O Rio de Janeiro tem agora, 24 casos confirmados da doença e e 95 casos suspeitos.