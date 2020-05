OVNIs: Aeronáutica e Observatório Nacional dizem que nenhum fenômeno foi registrado

Impeachment de Wilson e Carlos pode cair no “isolamento social”

Um vídeo que viralizou na internet, mostra pontos luminosos no céu, apontados como supostos OVNIs, que teriam caído em Magé no Rio de Janeiro.

Um outro vídeo filmado na Ilha do Governador, mostra luzes brilhando no céu e diversas pessoas reagindo ao que viam. As imagens causaram rebuliço entre os internautas.

De acordo com o UOL, a Aeronáutica não registrou quedas nestes locais, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar de Magé também não registram ocorrências.

Uma reportagem da TV Globo também informou que os pesquisadores do Observatório Nacional, instituto vinculado ao Ministério da Ciência que, dentre outras áreas, estuda astronomia, não registram nenhum fenômeno estranho nas localidades.