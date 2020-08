Operação da PF mira empresário e funcionários dos Correios suspeitos de desviar R$ 94 milhões

Agentes da Polícia Federal cumprem na manhã de hoje (4), 12 mandados de busca e apreensão contra o dono de uma rede de agências franqueadas dos Correios e pelo menos sete funcionários supostamente envolvidos em um esquema que desvio cerca de R$ 94 milhões da companhia.

Os alvos estão no Rio de Janeiro e São Paulo. Segundo a Operação Postal Off II, o grupo atuava subfaturando valores, desviando grandes cargas de clientes sem faturá-las ou faturando-as com um valor muito abaixo do real. O esquema foi descoberto em 2018, em Santa Catarina, mas a PF encontrou a participação de pessoas do Rio e de São Paulo.

Por isso deflagrou uma segunda fase da ação. Os envolvidos podem responder por organização criminosa, corrupção ativa e passiva, estelionato e violação do sigilo funcional.