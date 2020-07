Operação da PC desmantela que desviava dinheiro da saúde na gestão de Paes e Marcelo Crivella

Saiba porque o governador do Amazonas perdeu na Comissão do Impeachment

Manaus/AM - Cinco pessoas tiveram o mandado de prisão decretada por suspeita de envolvimento em um esquema criminosos que desviou mais de R$ 6 milhões dos cofres públicos durante a gestão de Eduardo Paes e Marcelo Crivella.

De acoro com a Polícia Civil e o Ministério Público que participam da operação, o desvio foi detectado em contratos da Organização Social Labas (Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde) que prestava serviços à prefeitura do Rio.

Entre as pessoas que estão com mandados em andamento, estão Eduardo Cruz, ex-controlados do Iabas e a esposa dele e Luciano Artioli Moreira, sócio-fundados do Instituto.

A polícia ainda não desvendou ao certo quando o esquema começou a operar, mas calcula que ele tenha ocorrido no mínimo entre 2009 e 2019. Outras quatro empresas também estão sendo investigadas, são elas: Arbóreas Consultoria e Execução de Projetos Ambientais S/C; Escala X Arquitetura Manutenção e Design LTDA EPP; Real Selection Comércio de Veículos LTD e Laboratório de Análises Clínicas Ipanema LTDA.