OMS propõe criação de estações públicas de higiene das mãos e reforça necessidade de isolamento

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanon Ghebreysus, propôs nesta quinta-feira (2) a criação de estações de higienização com água limpa e sabão em áreas mais pobres.

"Reconhecemos a necessidade de adaptar nossa orientação para diferentes contextos, especialmente nas comunidades mais pobres e vulneráveis", disse Ghebreysus.

Segundo um site de notícias do Globo, para isso, a OMS recomendou que governos criem estações públicas de higienização das mãos, com oferta de água limpa e sabão para que todos possam manter a higiene adequada e evitar a propagação do vírus Sars-Cov-2.

Ele explicou que as recomendações de sempre lavar as mãos e manter o distanciamento social têm que acompanhar "soluções inovadoras" em locais com pouca infra-estrutura para a distribuição de água limpa.

O diretor-geral reiterou, em um encontro matinal com a equipe da OMS em Genebra, o pedido de que os governos reforcem suas redes de assistência social, para que as populações mais vulneráveis ​​tenham acesso garantido à comida e outros itens essenciais durante esta crise.

O pedido de garantias aos mais pobres já foi feito antes pelo chefe da organização. Na quarta-feira (2), Ghebreysus disse temer as consequências sociais, econômicas e políticas dessa crise na África, na América Central e na América do Sul.

Ele voltou a dizer que restrições à circulação de pessoas, que ajudam a limitar a propagação do vírus, podem ter consequências indesejadas para os mais pobres e vulneráveis.