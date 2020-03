OMS diz que dinheiro pode disseminar novo coronavírus

Facção julgava e matava na invasão Monte Horebe

A Organização Mundial da Saúde (OMS) está alertando as pessoas para o risco de notas de dinheiro ajudarem na disseminação do novo coronavírus. Um porta-voz da OMS, em fala ao jornal britânico Telegraph, indicou que as pessoas optem por realizar transações por pagamento digital para evitar contato.

Na segunda-feira, a OMS já havia pedido para a população lavar as mãos após manusear notas, já que o covid-19 pode sobreviver na superfície da nota por dias.

"Nós sabemos que o dinheiro troca de mão frequentemente e pode acumular todos os tipos de vírus e bactérias", disse o porta-voz ao Telegraph. "Nós aconselhamos que as pessoas lavem suas mãos após o manuseio das notas e evitem levar as mãos ao rosto e, quando possível, usar meios de pagamento sem contato".

Os alertas surgem um mês após China e Coreia do Sul terem começado a desinfectar e isolar notas usadas como parte do esforço para impedir que o vírus se espalhe. Altas temperaturas e raio ultravioleta foram utilizados na tentativa de esterilizar o material, que só voltou à circulação depois de uma quarentena de 14 dias.