Novo ministro da Educação é acusado de plágio em tese mestrado após polêmica com doutorado

O ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli terá sua dissertação para a conclusão de mestrado, submetida a avaliação, para "apurar os fatos referentes à denúncia de plágio”, segundo a A Fundação Getúlio Vargas (FGV) anunciou neste sábado (27).

Decotelli é suspeito de ter cometido plágio no trabalho apresentado em 2008 para a conclusão de um mestrado em Administração na instituição. Em nota, a FGV afirma que caso seja confirmado algum "procedimento inadequado", serão tomadas medidas administrativas e judiciais contra o novo ministro.

Decotelli ainda não se pronunciou sobre o caso.

Na última semana, o ministro foi desmentido pelo reitor da Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, onde cursou Administração. o reitor argentino confirmou que Decotelli cursou o doutorado na Faculdade de Ciências Econômicas, mas a tese, a conclusão do curso que ele apresentou, não foi aprovada. Assim, o ministro não conseguiu o título, ou seja, não é doutor, como é afirmado em seu currículo. Após a fala do reitor, o currículo do ministro foi alterado.