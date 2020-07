Nova 'nuvem de gafanhotos' pode vir desta vez ao Brasil

Cresce risco de afastamento do governador Wilson Lima

Uma nova nuvem de gafanhotos surgiu no Paraguai e colocou novamente em alerta as autoridades brasileiras devido ao potencial risco de destruição de plantações. As informações são do Uol.

Segundo informações do Uol , os insetos estão no Parque Nacional Defensores del Chaco, em Teniente Pico, a cerca de 300 quilômetros da fronteira do Brasil e da Argentina.

O Serviço Nacional de Qualidade e Sanidade Vegetal e de Sementes do Paraguai (Senave), disse que caso haja condições climáticas ideais, o aglomerado de gafanhotos pode se movimentar para as regiões de Boquerón, na fronteira com Bolívia e Argentina, ou Alto Paraguai, na fronteira entre Brasil e Bolívia com o Paraguai.