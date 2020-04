No combate ao coronavírus, aplicativos vão obter sintomas a distância

MPF X Aleam, a saúde padece de orgulho

O Edital de Inovação para a Indústria já selecionou 25 projetos da categoria Missão Covid-19, que vão receber R$ 24,5 milhões aportados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), pela Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) e pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). A informação é Confederação da Indústria (CNI).

Na terceira etapa, foram escolhidas dez propostas destinadas a prevenir, diagnosticar e tratar os efeitos do novo coronavírus.

Entre os aprovados está projeto da empresa Opto de desenvolvimento de uma plataforma de software de visão computacional e inteligência artificial para a detecção à distância de pessoas febris. O sistema vai utilizar câmeras termais para identificar pessoas com febre e enviar um alerta para que ela seja encaminhada aos serviços de saúde. A ideia é que a plataforma monitore ambientes industriais e comerciais, permitindo uma retomada segura das atividades produtivas no País e maior controle da covid-19. O projeto será implementado em parceria com o Instituto Senai de Inovação em Sistemas Embarcados, localizado em Santa Catarina.

Menos contaminação de profissionais da saúde

A empresa Novus foi outra selecionada com projeto que busca reduzir a contaminação de profissionais de saúde durante a triagem de pacientes em centros de saúde. Será desenvolvido sistema com uso de câmeras e sensores de temperatura, frequência cardíaca, percentual de oxigênio no sangue, frequência respiratória e pressão arterial. A ideia também é que os dados obtidos na triagem alimentem bases de dados de hospitais com o perfil de pacientes e a classificação de risco, por meio de algoritmos de inteligência artificial, para ajudar na gestão das unidades.

Outra solução escolhida é o desenvolvimento de um revestimento antiviral de fácil aplicação, por meio de spray, baseado em nanopartículas de prata. O revestimento poderá ser aplicado em superfícies como maçanetas de portas, puxadores de armários, mesas e bancadas, balcões de atendimento, corrimões de escadas e corredores, entre outros. O projeto foi apresentado pela TNS Nanotecnologia e pela Paumar (WEG Tintas) e será realizado em parceria com o Instituto Senai de Inovação em Eletroquímica, em Curitiba.

15 projetos já haviam sido selecionados

Nas duas etapas anteriores, já haviam sido escolhidos 15 projetos, que propuseram, entre outras medidas, o desenvolvimento de um sistema de desinfecção para transportes públicos com raios ultravioleta do tipo C (UV-C); a fabricação de um monitor de fácil manuseio para diagnóstico rápido de pacientes com deficiência pulmonar e a adaptação de ventiladores pulmonares veterinários para uso por humanos. Ainda serão selecionadas propostas em uma quarta etapa. O Edital de Inovação para a Indústria vai investir, no total, R$ 30 milhões em projetos da categoria Missão Covid-19. Todas as ideias serão desenvolvidas na rede de 27 Institutos Senai de Inovação e 60 Institutos Senai de Tecnologia distribuídos pelo país.

Veja os projetos aprovados