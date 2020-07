Nise Yamaguchi, médica que defende uso da hidroxicloquina, é suspensa pelo hospital

‘Comissão pró Wilson Lima’ desfeita. Aumenta pressão pelo impedimento do governador

A médica oncologista e imunologista Nise Yamaguchi afirmou que foi suspensa de seu trabalho no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

"Eu recebi uma ligação do diretor clínico do hospital me informando que, a partir deste momento, eu não poderia estar exercendo as minhas funções no hospital, não poderia estar prescrevendo e nem atendendo aos meus pacientes que já estão internados", disse ela em entrevista ao jornalista Roberto Cabrini, no programa 'SBT Brasil'.

Nise Yamaguchi é uma das principais defensoras do uso de hidroxicloroquina no tratamento de pacientes com coronavírus, apesar de não ter sua eficácia comprovada cientificamente. Sobre o afastamento da médica, o hospital justificou ao UOL que Nise fez "analogia infeliz e infundada entre o pânico provocado pela pandemia e a postura de vítimas do holocausto" ao declarar, em entrevista à TV Brasil, que "você acha que alguns poucos militares nazistas conseguiriam controlar aquela massa de rebanho de judeus famintos se não os submetessem diariamente a humilhações, humilhações, humilhações...".

E finalizou ao lamentar as declarações. "Como se trata de manifestação insólita, o hospital [entendeu] por bem averiguar se houve mero despropósito destituído de intuito ofensivo ou manifestação de desapreço motivada por algum conflito. Durante essa averiguação, que deve ser breve, o hospital não esperava que o fato viesse a público".