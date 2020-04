Netas de senador de Roraima são diagnosticada com coronavírus

Cumplicidade, omissão e mortes pelo coronavírus no Amazonas

Manaus/AM - Duas irmãs de 1 e 5 anos que são netas do senador de Roraima, Mecias de Jesus, estão em tratamento contra o coronavírus. As meninas testar positivo e estão em isolamento há pelo menos 10 dias.

As informações foram divulgadas na rede social do senador, nessa quinta-feira (9). No comunicado, ele afirma que o quadro delas é estável e que ambas estão em processo de plena recuperação.