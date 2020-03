'Não podemos parar por conta de 5 ou 7 mil que vão morrer', diz dono do Madero

Bolsonaro é o que menos perde com Coronavírus

O dono da rede de restaurantes Madero, Junior Durski, causou polêmica na web ao compartilhar um vídeo no Instagram, onde critica as medidas restritivas sobre o setor econômico em relação ao novo coronavírus.

“As consequências que teremos economicamente no futuro vão ser maiores do que as pessoas que vão morrer agora com o coronavírus”, comentou.

“Não podemos [parar] por conta de 5 ou 7 mil que vão morrer, eu sei que é muito grave, sei que isso é um problema, mas muito mais grave é o que já acontece no Brasil”.

O empresário é apoiador do governo Bolsonaro, e sócio de Luciano Huck, apontado como candidato à presidência em 2022.