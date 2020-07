Naja que quase matou estudante ganha ensaio fotográfico

‘Comissão pró Wilson Lima’ desfeita. Aumenta pressão pelo impedimento do governador

A cobra Naja que picou e quase matou o estudante de medicina veterinária, Pedro Henrique Santos Krambeck, 22, na última terça-feira (7), ganhou um ensaio fotográfico e até um perfil no Instagram.

Batizada de “Najinha”, a cobra foi levada para o Zoológico de Brasília, onde o o ensaio ocorreu em um ambiente totalmente preparado para ela. A sessão de fotos foi acompanhada por uma equipe especializada em manejo de serpentes e o resultado final foi perfeito.

A Naja foi encontrada nas proximidades de um shopping de Brasília, onde foi abandonada após ter picado o jovem. A espécie não é encontrada no Brasil e é uma das mais mortais do mundo.

Memes sobre ela estão no Instagram de Najinha que já conta com mais de 1.600 seguidores. Isso é apenas 24h de criação. O autor do perfil diz que o intuito da página é divertir o público durante período da pandemia.