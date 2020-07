Naja que picou estudante de veterinária está desaparecida

Impeachment e jogo de poder

A cobra Naja kaouthia, que picou um estudante de veterinária de 22 anos, está desaparecida. Agentes da Polícia Civil do Distrito Federal e fiscais do IBAMA estiveram na casa do jovem, nesta quarta-feira (8), para apreenderem a serpente, de acordo com o site Metrópoles.

O jovem está em coma induzido. Ainda segundo a publicação, foram encontrados apenas duas gaiolas com camundongos, usados na alimentação do animal.

A vítima não tinha autorização para cultivar a espécie que nem existe no Brasil e que é considerada uma das mais perigosas e mortais do mundo.