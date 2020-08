Naja e Víbora-verde estão de ‘malas prontas’ para o Butantan

A naja e a víbora-verde-de-voguel já têm destino certo. Elas e mais cinco serpentes da espécie cor shake foram transferidas nesta terça-feira (11) para o Instituto Butantan, em São Paulo. Os animais estavam no Zoológico de Brasília desde o dia 11 de julho.

De acordo com o G1, a previsão é que eles cheguem amanhã (12). Ainda segundo a publicação, os animais vão ser transportados de avião, em caixas lacradas, forradas, com papel e com furos para entrada de ar.

"Essa caixa tem um duplo sistema de segurança, composto de uma trinca, onde vai ser colocado um cadeado, e também um sistema de parafusos. Esse sistema bloqueia qualquer possível abertura da caixa.”, informou o diretor Carlos Eduardo Nóbrega a reportagem.