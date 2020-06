Mulher volta a testar positivo para Covid-19 e hipótese de reinfecção é levantada

Quem pode parar Bolsonaro já está nas ruas

Uma profissional da Saúde do estado do Piauí, voltou a testar positivo para a Covid-19 um mês após ter se recuperado da doença.

De acordo com o Grupo Globo, A Secretaria de Saúde do Piauí investiga a possibilidade de reinfecção. O caso deve ser encaminhado para o Ministério da Saúde.

A mulher voltou a apresentar resultado positivo após dois testes darem negativo. De acordo com a médica infectologista Renata Beltrão, no dia 27 de abril, foi realizado o primeiro teste, que apresentou resultado positivo. Já no dia 29 de abril e 12 de maio, foram feitos outros dois testes, esses apresentaram resultado negativo para a infecção: “Temos uma paciente que há 45 dias apresentou os sintomas, Ela tinha feito um exame, inicialmente, imunológico com o resultado positivo. Foi iniciado o acompanhamento e, depois desse resultado positivo, a paciente fez um PCR e o resultado deu negativo, sugerido que ela tivesse uma alta leve, como se fosse uma limpeza total da carga viral nasal… "Essa paciente, aproximadamente, 30 dias depois apresentou novos sintomas e eles vieram, uma semana depois, com uma tomografia sugestiva, o que levou a realizar um novo PCR que veio como positivo”, disse a médica.

O último exame realizado pela paciente foi em 28 de maio, onde ela voltou a testar positivo. Ela foi novamente isolada em casa.