Mulher que preparou marmitas suspeitas de matar moradores de rua presta depoimento

Uma mulher que ajudou na preparação das marmitas se apresentou na delegacia, na quarta-feira (22), e relatou que ela e a família consumiram o mesmo alimento entregue aos moradores de rua e não passaram mal. Dois homens e um cachorro morreram após receberam marmitas que estariam contaminadas, além deles, dois irmão estão internados pelo mesmo motivo.

De acordo com o UOL, a mulher disse em depoimento que há dez anos participa como voluntária de um programa que preparar os alimentos distribuídos na região. Cerca de 50 marmitas foram preparadas no dia do ocorrido.

Ela foi liberada após prestar depoimento. Outras testemunhas serão ouvidas pela polícia. "Tem comida de uma semana que está lá com eles. Pode ser essa comida estragada, que pode ter causado esse óbito, assim como pode ser uma contaminação proposital, um envenenamento. Só os laudos vão ajudar a dar uma resposta", disse o delegado responsável pelo caso, Aloysio Ribeiro.

​Câmeras de segurança registram a chegada do grupo no local em que as marmitas foram distribuídas às vítimas.