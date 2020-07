Mulher negra é pisoteada no pescoço por policial durante abordagem; veja vídeo

Investigações na saúde do Amazonas miram parlamentares e empresários

Uma reportagem no Fantástico deste domingo (12) chocou ao mostrar um policial pisando no pescoço de uma mulher negra, de 51 anos. O caso aconteceu em São Paulo.

Segundo a reportagem, policiais faziam abordagens no bairro de Parelheiros, quando um militar imobilizou e pisou no pescoço de uma mulher. De acordo com a reportagem, os pm's alegaram que foram atacados por uma barra de ferro e que estavam se defendendo. No entanto, as imagens mostram que a mulher estava no chão no momento em que o policial coloca todo peso de seu corpo sobre ela.

A mulher, que é viúva, com cinco filhos e dois netos, e vive das vendas de um pequeno bar próximo ao local onde foi agredida, foi levada para o hospital com rosto bastante machucado e teve a perna quebrada.

Toda a ação foi gravada e um inquérito deve ser aberto para apurar o caso.