Mulher morre após sofrer descarga elétrica ao usar celular na tomada em dia de chuva

Sirlene Pereira Marques, de 41 anos, morreu na última quinta-feira (9) após ter recebido uma descarga elétrica enquanto falta ao celular, que estava carregando na tomada. A suspeita é que um raio tenha caído próximo a residência quando a mulher realizava a chamada.

Segundo o site Globo, o caso aconteceu em Caçu, no sudoeste de Goiás, no momento em que a vítima estava em casa com a filha. Chovia no momento em que aconteceu o acidente e depois da queda do raio, alguns eletrodomésticos e telefones queimaram devido à descarga elétrica. No mesmo instante, a Sirlene caiu no chão. Em seguida, a filha saiu de casa pedindo socorro. Um homem tentou socorrer a vítima fazendo massagem cardíaca, mas ela não resistiu.

Ainda segundo o site, a perícia foi ao local para começar a apurar a morte. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal.