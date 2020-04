Mulher morre em confusão por máscara em supermercado

Sepultem os mortos, mas não enterrem a esperança dos que ainda lutam pela vida

Uma confusão entre segurança e cliente por conta do uso obrigatório de máscara resultou na morte de uma funcionária de um hipermercado. O caso ocorreu nesta terça-feira (28), em Curitiba.

O cliente tentava entrar no estabelecimento sem a proteção quando foi impedido pelo segurança. Os dois entraram em luta corporal e o funcionário acabou atirando contra o cliente. O tiro acertou também no pescoço de uma funcionária que morreu no local. O cliente foi atingido no abdômen e levado ao hospital.

O estabelecimento informou que o segurança tentou oferecer uma máscara gratuita ao cliente, mas o mesmo recusou e teria agredido o funcionário. Durante a confusão o homem teria tentado pegar a arma do funcionário.