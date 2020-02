Mulher mente que está com coronavírus para ser atendida mais rápido em hospital

Uma mulher foi presa em flagrante após simular estar com com coronavírus para ter prioridade em uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) na noite da última sexta-feira (7). Segundo os agentes, Claudete M., inventou que havia retornado de uma viagem a Hong Kong, província autônoma da China. O caso aconteceu no Rio de Janeiro.

Segundo o IG, o fingimento desencadeou a utilização de protocolos internacionais para o tratamento do vírus . A paciente foi de imediato isolada e submetida a uma série de exames e questionamentos, tendo insistido durante horas na falsa história sobre sua viagem como babá de uma família àquela localidade. A Vigilância Sanitária estadual e a municipal foram informadas sobre o caso e notificaram o Ministério da Saúde.

A verdade apareceu depois que familiares desmentiram Claudete, que contaram para a polícia que a mulher nunca havia saído do Brasil. Ela então confessou o crime e foi autuada por falsidade ideológica e no artigo 41 da Lei de Contravenções Penais (provocar alarma, anunciar desastre ou perigo inexistente, ou praticar qualquer ato capaz de produzir pânico ou tumulto).