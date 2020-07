Mulher fica ferida após ser atacada por dois pitbulls

Wilson Lima, culpado ou inocente ?

Uma mulher ficou ferida após ser atacada por dois pitbulls, que haviam fugido, na sexta-feira (17), em São Paulo. A vítima foi socorrida por moradores.

Os animais foram capturados pela Polícia Militar e colocaram eles no cubículo da viatura para não atacar outras pessoas.

As ocorrências de de omissão de cautela na guarda ou condução de animais e a lesão corporal grave foram registradas na delegacia. O proprietário do animal se apresentou no local.

A mulher teve ferimentos nas mãos.