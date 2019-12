Mulher é presa suspeita de chamar porteiro de 'macaco, fedorento'

Ariane Ellen Viriato foi presa nesta terça-feira (24), por suspeita de injúria racial contra o porteiro do prédio onde mora, Gilson Vitalino, 43. O caso aconteceu no município de Contagem, em Belo Horizonte.

Conforme o Sistema Globo, o interfone do prédio onde tudo aconteceu não estava funcionando, foi quando o porteiro, seguindo a orientação do síndico, pediu para que os moradores fossem até a portaria para liberar a entrada das visitas para as comemorações de Natal.

Ao pedir à Ariane para que ela descesse, ela ficou irritada e ofendeu Gilson com vários xingamentos. Ela mora em um bloco mais afastado. Já na portaria, a moça teria continuado com os xingamentos e teria chamado a vítima de "macaco, safado e fedorento". Testemunhas viram a cena e chamaram a polícia.

Todos foram encaminhados à delegacia onde aguardam para prestar esclarecimentos.