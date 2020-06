Mulher é obrigada a vestir saco plástico para realizar tratamento odontológico

JP, o homem dos respiradores superfaturados, nomeado para a Suhab

Uma esteticista de 24 anos denunciou um consultório odontológico após ter sido obrigada a vestir um saco de lixo em uma consulta. O caso aconteceu no Rio de Janeiro na última quarta-feira (24) e causou polêmica.

Segundo o Bhaz, Cristiane foi à clínica para fazer a segunda etapa de um tratamento que teve início em março e precisou ser interrompido por causa da pandemia, e que se assustou quando o auxiliar do dentista foi ao encontro dela com as sacolas.

“Eu coloquei por cima da roupa e ela disse que meu cabelo era muito volumoso, que não caberia na touca. Aí ela pegou e foi colocando na minha cabeça, eu não estava acredito que isso realmente estava acontecendo”, contou.

Ao entrar na sala com o dentista, a mulher chegou a questionar, e o profissional respondeu que os sacos estavam limpos. "Como precisava muito finalizar essa cirurgia eu acabei me submetendo a essa situação. Não tive forças para dizer não e não tive forças para sair dali. Mas consegui registrar boa parte do que aconteceu", lamentou.

Diante da repercussão do caso, chegou a ser procurada pelos donos da clínica, que se desculparam e pediram para que ela não tornasse o caso público