Mulher de Queiroz cumpre prisão domiciliar após semanas foragida

CPI rastreia R$ 250 milhões destinados ao combate a Covid 19 no Amazonas

Márcia Aguiar, esposa de Fabrício Queiroz, se entregou a polícia nesta sexta (10) e já cumpre prisão domiciliar ao lado do marido. Ela passou três semanas foragida.

Queiroz estava preso desde o dia 18 de junho e começou a cumprir prisão domiciliar ontem. O ex-assessor Flávio Bolsonaro é investigado por lavagem de dinheiro, peculato, organização criminosa e obstrução de justiça no âmbito das investigações da "rachadinha" no gabinete do filho do presidente Jair Bolsonaro.