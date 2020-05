Sergio Moro após vídeo de reunião ministerial: ‘Verdade foi dita’

Bolsonaro fica fortalecido e mais perigoso

O ex-ministro Sergio Moro comentou sobre a divulgação do vídeo da reunião ministerial, nesta sexta-feira (22).

"A verdade foi dita, exposta em vídeo, mensagens, depoimentos e comprovada com fatos posteriores, como a demissão do Diretor Geral da PF e a troca na superintendência do RJ. Quanto a outros temas exibidos no vídeo, cada um pode fazer a sua avaliação", escreveu ele no Twitter.

O inquérito foi aberto após Moro acusar Bolsonaro, no dia que anunciou a demissão, de querer interferir na Polícia Federal.