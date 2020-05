Mourão testa negativo para Covid-19, mas permanece em isolamento

Caso Kimberly : amor bandido no caminho de um sonho

O vice-presidente Hamilton Mourão recebeu neste domingo (17) o resultado do teste para o novo coronavírus, que deu negativo. O general da reserva continua isolado no Palácio do Jaburu junto à esposa, que também testou negativo para Covid-19.

"O vice-presidente da República e sua esposa permanecem em isolamento na residência oficial do Jaburu, só devendo o vice-presidente Hamilton Mourão retornar ao expediente normal na quarta-feira (20), caso os exames de contraprova assim o autorizem", comunicou a assessoria do vice-presidente.

No sábado (16), a assessoria havia informado que ele se submeteu ao teste e entrou em isolamento social após entrar em contato com um funcionário infectado por coronavírus.