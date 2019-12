Os motoristas enfrentam congestionamento na descida para o litoral paulista na manhã deste sábado, 28. A concessionária Ecovias informou por volta das 7h20 trânsito entre os quilômetros 17 e 32 e 36 e 44 da Rodovia dos Imigrantes. Já na Anchieta, há congestionamento do quilômetro 22 ao 31.

Quem optar pela Rodovia Mogi-Bertioga encontrará tráfego congestionado entre os quilômetros 57 e 64 no sentido Bertioga. O movimento também é intenso e tem lentidão no trecho de serra.

A Rodovia dos Tamoios está com trânsito intenso no sentido litoral e livre sentido São José dos Campos na manhã deste sábado. Há restrição para veículos de carga das 8h às 12h no sentido litoral e 0h às 17h no sentido São José dos Campos.

A Rodovia Ayrton Senna apresentava 13 km de lentidão no sentido do interior às 7h30, do quilômetro 37 ao 50.

De acordo com o Departamento de Estradas e Rodagens de São Paulo, o melhor horário para pegar a estrada neste sábado é entre 1h e 7h e entre 23h e 0h.