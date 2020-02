Motorista é multada por comer coxinha enquanto dirigia

A foto de uma infração de trânsito de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, está causando alvoroço nas redes sociais desde quinta-feira (13). A imagem exibe uma notificação recebida por uma motorista, que foi flagrada comendo uma coxinha enquanto dirigia.

Segundo o UOL, o caso aconteceu no dia nove de dezembro de 2019, às 15h13 na rua Comendador Miro esquina com a rua Francisco Ribas, no centro da cidade. O que mais surpreende são os detalhes fornecidos pelo agente na justificativa da multa. Veja abaixo!

“Condutora dirigindo com a mão esquerda apoiada ao volante, segurando uma coxinha, e com a mão direita um sachê de maionese. Condutor não identificado. Veículo em movimento.”

Quem relatou o fato foi um policial militar. Em seguida, a notificação foi encaminhada para a AMTT (Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte), órgão municipal de Ponta Grossa que administra o trânsito.

O Detran-PR confirmou que o documento que circula nas redes sociais é verdadeiro. A motorista foi multada pelo artigo 169, que pune quem dirige sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança. Nesse caso, a infração é leve e a multa é de R$ 88,38 reais.