Motorista de carro foge da polícia e acaba causando morte de motociclista; veja vídeo

A suposta desobediência do motorista de um carro acabou ceifando a vida de um motociclista que foi atingido por um carro. O caso aconteceu em Minas Gerais e as imagens de uma câmera de segurança mostra o momento em que a vítima e outro ocupante de um a moto foram arremessados em via pública.

Segundo informações de um site do sistema Globo, a Polícia Militar informou que o motorista do veículo Siena foi abordado por uma viatura policial, que deu ordem para que ele parasse o veículo, mas ele não obedeceu e avançou o sinal vermelho, atingindo as duas motocicletas.

Depois de finalmente conseguir abordar o homem, a polícia descobriu que ele estava armado. Ele foi preso por porte ilegal de armas. Ainda não há informações sobre se ele também ficou ferido na batida.