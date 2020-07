Motorista bêbado atropela cinco e uma das vítimas perde a perna

Saiba porque o governador do Amazonas perdeu na Comissão do Impeachment

Um homem de 34 anos foi preso após perder o controle do veículo e atropelar cinco pessoas no Itanhangá, no Rio de Janeiro. Uma das vítimas, de 20 anos, perdeu a perna direita. O caso ocorreu no último sábado (18).

De acordo com o jornal O Globo, o homem foi autuado em flagrante por lesão corporal gravíssima praticada sob efeito de álcool.

Câmeras de um estabelecimento flagraram toda a ação. Em alta velocidade, o carro primeiro acerta uma lata de lixo e um cone de sinalização. Depois ele atinge os pedestres. A jovem é lançada a uma distância de cerca de 6 metros.

Ainda segundo a publicação, o homem passou por exame de alcoolemia e deu negativo, porém sabia latas de cerveja no interior do carro. Ele estava acompanhado de um amigo.